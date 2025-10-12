Vittoria per il Potenza C5!

Una vittoria arrivata sul filo del rasoio quella ottenuta dal Potenza C5 sulla Motorscar Brindisi nella prima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Un 4-3 incredibile, con altalena di punteggio ed emozioni fino all’epilogo finale che sorrideva alla squadra di casa e faceva esplodere il” PalaPergola”. Per gli ospiti a segno Molina (doppietta) e Teramo. Per il Potenza nel taccuino dei marcatori due volte Manuele Laurino, poi Canadeo e Cesar Turelo.

“E’ stata una partita difficile come ci aspettavamo sia per il pre-campionato fatto dai nostri avversari che per il valore dei loro calciatori. Sapevamo a cosa andavamo incontro.

Siamo partiti bene avendo varie occasioni nei primi dieci minuti ma risultando imprecisi sotto porta – ha spiegato a fine partita il tecnico del Potenza Rocco Tancredi – poi è venuta fuori la loro qualità e quindi abbiamo un po’ sofferto con il Brindisi che si portava in vantaggio. Allora ho provato il quinto di movimento subendo lo 0-2 che stava per compromettere la gara.

Per fortuna siamo riusciti a riportare la sfida sull’1-2. Nella ripresa la partita è stata giocata a viso aperto risultando molto combattuta. Ci abbiamo creduto fino alla fine anche quando loro conducevano per 2-3: siamo stati bravi a non mollare trovando il gol della vittoria a dieci secondi dalla fine al cospetto di un avversario forte che ci fa capire che campionato sarà”.

Grande prova di carattere del Potenza C5, comunque.

“Sono soddisfatto per la reazione, per l’orgoglio e per la prova dei ragazzi. Alleno un grande gruppo, coeso. La società ha lavorato bene sul mercato e ho qualche soluzione in più.

Vedremo strada facendo cosa potremo dire in questo campionato”, conclude mister Tancredi.