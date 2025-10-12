Basilicata, nessuna notizia di Francesco: ecco l’appello

Giuseppe Candela, Sindaco di Irsina, fa sapere:

“Siamo tutti in apprensione per Francesco Desiante, allontanatosi venerdì e non ancora rientrato.

Il fatto che sia stato individuato fuori regione ci tranquillizza solo parzialmente e non saremo davvero sereni fino a quando non sarà rientrato a casa sua ad Irsina.

Lavoriamo in stretto contatto con le forze dell’ordine per seguire in tempo reale la situazione.

Chiediamo a tutti grande responsabilità cercando di tutelare il più possibile la moglie, le figlie, i genitori e tutti i familiari in questo momento delicato”.