Zona industriale di Viggiano: “Lavoratori costretti a viaggiare in condizioni inaccettabili”. La denuncia

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato della UILM Basilicata:

“La UILM Basilicata denuncia le condizioni inaccettabili in cui sono costretti a viaggiare i lavoratori pendolari delle aree industriali di Viggiano e San Nicola di Melfi.

I nuovi autobus assegnati alle tratte, compresi quelli della linea Ferrandina – Viggiano Z.I., presentano sedute rigide e non reclinabili, assolutamente inadatte a lunghe percorrenze.

Si tratta di un disagio significativo per centinaia di lavoratori che, dopo turni di lavoro di otto ore, devono affrontare viaggi di circa due ore all’andata e altrettante al ritorno in condizioni di assoluto disagio.

Inoltre, l’assenza di una cabina WC costringe i mezzi a fermarsi lungo il tragitto, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza stradale.

Non è accettabile che, nonostante l’investimento di fondi pubblici per il rinnovo del parco mezzi, non si sia tenuto conto delle reali esigenze dei lavoratori.

Il trasporto pubblico non può limitarsi a trasferire le persone da un punto all’altro, ma deve garantire un servizio dignitoso, sicuro e adeguato alle necessità dei pendolari.

La UILM Basilicata chiede quindi un immediato intervento per sostituire i mezzi attuali con autobus adeguati alle lunghe percorrenze, dotati di sedute ergonomiche e reclinabili, oltre che dei servizi essenziali per garantire un viaggio dignitoso ai lavoratori”.

Ecco alcune foto dei disagi.