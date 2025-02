A Bella l’infermiere di famiglia presto realtà: l’evento di presentazione

La presentazione dell’infermiere di famiglia e di comunità si terrà Sabato 8 Febbraio 2025 alle ore 17:00 presso la sala consiliare del Comune di Bella.

Un progetto strategico e di forte impatto sanitario per l’intero territorio bellese che nasce nell’ambito del lavoro congiunto e programmatico della conferenza dei Sindaci dell’Area Interna Marmo Platano in piena sinergia con la Regione e l’ASP Basilicata.

Il Sindaco di Bella, Leonardo Sabato, ha dichiarato:

“L’infermiere di famiglia si propone come punto di riferimento per la salute della famiglia e della comunità, attraverso una presa in carica globale del paziente sul territorio.

Il suo obiettivo primario è migliorare la qualità della vita delle persone attraverso cure personalizzate, assistenza sociosanitaria e supporto individuale.

Un servizio gratuito rivolto a tutta la popolazione residente di ogni fascia di età”.

Ecco la locandina dell’evento.