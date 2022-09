A Maratea arrivano le Vibrazioni! Ecco i dettagli del concerto

Le Vibrazioni a Maratea per il Concerto di fine estate 2022.

E’ quanto fa sapere una nota del Comune che specifica:

“In occasione della Festa della Madonna del Rosario, sabato 1 ottobre, alle ore 21.30 in Piazza Europa, il gruppo musicale Le Vibrazioni terrà il Concerto di fine estate, ultima tappa del Summer Tour 2022.

Abbiamo voluto organizzare, in collaborazione con il Comitato della Festa, un evento parte del programma della festività dedicata alla Madonna del Rosario, anche per dare un occasione in più per visitare Maratea in un periodo di bassa stagione.

Un concerto per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno con i suoi colori ed il suo clima mite.

Vi aspettiamo a Maratea.

Piazza Europa, 1 ottobre 2022, Ore 21.30″.

Questa la locandina dell’evento.

