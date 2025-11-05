A Pietrapertosa ottima partecipazione per la sagra “Sapori d’autunno”, uno degli eventi più attesi tra profumi, sapori, arte e tradizione!

“Anche quest’anno la sagra “sapori d’autunno” ha saputo conquistare cittadini e visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del nostro calendario autunnale”.
E’ quanto fa sapere l’Assessore al turismo di Pietrapertosa, Graziana Santoro, che prosegue:
“Giunta alla XIX edizione, la manifestazione, organizzata con passione dalla Pro Loco e con il supporto del Comune, ha offerto un fine settimana ricco di profumi, sapori, arte e tradizione.
Il percorso enogastronomico ha guidato i partecipanti alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, dalle specialità di stagione alle eccellenze delle nostre aziende agricole, accompagnate dai vini locali.
Lungo le vie del centro, artigiani e artisti di strada hanno animato l’atmosfera con i loro colori e la loro creatività, mentre i gruppi folk hanno riportato in scena le sonorità e i balli della tradizione.
Grande partecipazione anche ai laboratori tematici e alle attività di trekking, pensate per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del nostro territorio.
Le serate di spettacolo hanno poi chiuso in bellezza ogni giornata, regalando emozioni e momenti di condivisione.
Si conferma un appuntamento di forte identità per la nostra comunità, un evento capace di unire tradizione e innovazione, e di attrarre un pubblico sempre più ampio.
Il successo di questa manifestazione è il frutto della collaborazione tra cittadini, associazioni, operatori economici, Forze dell ordine e istituzioni.
A tutti loro va il nostro ringraziamento.
Un successo, dunque, che non solo celebra i sapori dell’autunno, ma rinnova ogni anno il valore della comunità e dell’accoglienza che contraddistingue il nostro territorio”.
Queste alcune foto.