A Pietrapertosa ottima partecipazione per la sagra “Sapori d’autunno”, uno degli eventi più attesi tra profumi, sapori, arte e tradizione!

“Anche quest’anno la sagra “sapori d’autunno” ha saputo conquistare cittadini e visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del nostro calendario autunnale”.

E’ quanto fa sapere l’Assessore al turismo di Pietrapertosa, Graziana Santoro, che prosegue:

“Giunta alla XIX edizione, la manifestazione, organizzata con passione dalla Pro Loco e con il supporto del Comune, ha offerto un fine settimana ricco di profumi, sapori, arte e tradizione.

Il percorso enogastronomico ha guidato i partecipanti alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, dalle specialità di stagione alle eccellenze delle nostre aziende agricole, accompagnate dai vini locali.

Lungo le vie del centro, artigiani e artisti di strada hanno animato l’atmosfera con i loro colori e la loro creatività, mentre i gruppi folk hanno riportato in scena le sonorità e i balli della tradizione.

Grande partecipazione anche ai laboratori tematici e alle attività di trekking, pensate per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del nostro territorio.

Le serate di spettacolo hanno poi chiuso in bellezza ogni giornata, regalando emozioni e momenti di condivisione.

Si conferma un appuntamento di forte identità per la nostra comunità, un evento capace di unire tradizione e innovazione, e di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Il successo di questa manifestazione è il frutto della collaborazione tra cittadini, associazioni, operatori economici, Forze dell ordine e istituzioni.

A tutti loro va il nostro ringraziamento.

Un successo, dunque, che non solo celebra i sapori dell’autunno, ma rinnova ogni anno il valore della comunità e dell’accoglienza che contraddistingue il nostro territorio”.

Queste alcune foto.