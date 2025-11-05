Potenza, in ospedale 90 nuovi incarichi. I dettagli

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha proceduto al conferimento di 90 incarichi di funzione organizzativa e professionale in favore del personale del comparto operante in tutti e cinque gli ospedali dell’Aor, in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo per l’Azienda, poiché la selezione e il conferimento di tali incarichi mancavano dal 2012.

La procedura, condotta secondo criteri di trasparenza e riconoscimento delle competenze professionali, segna un momento nevralgico nella riorganizzazione e nel potenziamento delle strutture operative, sia sanitarie che tecnico-amministrative, consentendo oggi di valorizzare il merito e di potenziare il sistema organizzativo complessivo, a beneficio dell’Aor, del servizio sanitario pubblico e della comunità.

Con la definizione aziendale di contenuti ed obiettivi degli incarichi di funzione, a seguito dei verbali delle commissioni di selezione e delle graduatorie finali relative alle singole posizioni, l’Azienda ha potuto procedere all’individuazione dei professionisti destinatari e alla sottoscrizione dei relativi contratti, con struttura di assegnazione, profilo, fascia e valore economico annuo.

“L’attribuzione dei nuovi incarichi rappresenta un atto concreto di valorizzazione del personale e di rafforzamento della governance aziendale”, ha dichiarato il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera.

“Dopo ben più di dieci anni, ha continuato il Dg, attuiamo un processo fondamentale per il riconoscimento delle competenze, per la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei professionisti e per il miglioramento della qualità del lavoro e delle prestazioni erogate ai cittadini.

Dopo l’approvazione dell’Atto aziendale e accanto alle procedure per l’assegnazione di incarichi organizzativi e professionali ai dirigenti medici, l’attribuzione degli incarichi di funzione al personale di comparto costituisce un ulteriore importante segnale di crescita e di consolidamento dell’organizzazione aziendale, in linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità che guidano da sempre l’azione di questa direzione”.

“Il conferimento di questi incarichi – ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico – rappresenta un momento significativo per l’intero sistema sanitario regionale.

È un atto che riconosce il valore e l’impegno quotidiano di tanti professionisti che operano con dedizione nelle strutture lucane, contribuendo in modo determinante alla qualità e all’umanizzazione delle cure.

La valorizzazione delle competenze e la trasparenza delle procedure sono principi cardine della nostra azione di governo. Questo percorso avviato dall’Aor San Carlo si inserisce perfettamente nella strategia regionale di rafforzamento delle aziende sanitarie e di miglioramento complessivo dell’offerta di salute in Basilicata”.