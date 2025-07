A Potenza al centro dell’attenzione Via Pretoria, i parcheggi e l’imposta di soggiorno: queste le richieste al Sindaco e agli assessori

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa a firma di Alfonso Nardella, Consigliere comunale – Lega Salvini Premier.

Scrive Nardella:

“Ho presentato tre interrogazioni rivolte al Sindaco e agli Assessori competenti per affrontare temi su cui, da troppo tempo, l’Amministrazione comunale tace o agisce in modo opaco.

Lo faccio come consigliere comunale della Lega – Salvini Premier, ma prima ancora come cittadino che pretende serietà nella gestione della cosa pubblica.

Una delle interrogazioni riguarda l’impianto di filodiffusione installato nel centro storico, realizzato grazie ai fondi dell’imposta di soggiorno.

Doveva valorizzare Via Pretoria e le aree limitrofe, e invece – come segnalato da più cittadini e verificato di persona – risulta spento, inutilizzato, come se non esistesse.

Un’opera costata migliaia di euro, oggi letteralmente “mutata”, a dimostrazione di come in questa città anche ciò che si realizza resta spesso in un limbo di abbandono e inefficienza.

Un altro tema che ho sollevato riguarda i parcheggi riservati alle persone con disabilità.

Ho chiesto se il Comune dispone di una mappatura aggiornata, se sono rispettate le percentuali previste per legge, e quali azioni concrete siano state messe in campo per garantire accessibilità vera e non solo dichiarata.

Parlare di inclusione è facile, praticarla è un’altra cosa.

Infine, ho chiesto conto dell’utilizzo dei proventi dell’imposta di soggiorno per l’anno 2024.

Pretendo chiarezza su come siano stati spesi quei fondi: quali progetti sono stati finanziati, con quali importi, quali risultati sono stati raggiunti.

Parliamo di risorse pubbliche che devono essere impiegate per promuovere il turismo e valorizzare la città, non per iniziative opache o senza ricadute tangibili.

Chi governa ha il dovere di rendere conto.

I cittadini meritano risposte, non silenzi o generiche dichiarazioni d’intenti.

E se questo Consiglio comunale ha spesso dimostrato di preferire la narrazione alla realtà, io continuerò a battermi per la verità dei fatti.

Non è più il tempo dei giri di parole.

È il momento della trasparenza, dell’efficienza e del rispetto.

Io ci sono, e continuerò a vigilare perché Potenza abbia l’amministrazione che merita”.