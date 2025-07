Basilicata, bollo auto: “Un aiuto concreto per i cittadini lucani”. La mozione urgente

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Alessia Araneo e Viviana Verri, Consigliere regionali M5S Basilicata:

“Abbiamo depositato una mozione urgente per impegnare il Presidente e la Giunta Regionale a introdurre l’esenzione dal pagamento del bollo auto per le famiglie in difficoltà economica, prevedendo che il beneficio sia ancorato ad almeno un veicolo per nucleo familiare e a uno specifico limite ISEE.

In una regione come la Basilicata dove il possesso di un’auto è spesso una necessità e non una scelta, a causa delle gravi carenze del trasporto pubblico locale e della conformazione territoriale segnata da piccoli e distanti centri abitati, il bollo auto rappresenta un onere economico pesante, soprattutto per le famiglie a basso reddito.

Le esenzioni attualmente previste, orientate a premiare i veicoli a basse emissioni, finiscono per favorire chi può permettersi l’acquisto di auto nuove e costose, penalizzando le fasce sociali più deboli.

È necessario che le politiche fiscali regionali tengano conto sia delle condizioni economiche dei cittadini, sia delle peculiarità territoriali lucane, alleggerendo il carico di chi è costretto a utilizzare il veicolo privato per lavorare, curarsi o semplicemente vivere.

Nella stessa mozione, inoltre, viene proposta l’introduzione di uno sconto del 15% sul bollo auto per chi sceglie la domiciliazione bancaria o postale del pagamento, seguendo il modello già attuato dalla Regione Lombardia.

Un incentivo che consentirebbe un risparmio immediato per i cittadini e una maggiore efficienza per la Regione, riducendo il ricorso alle procedure di riscossione coattiva, che comportano costi aggiuntivi per il bilancio pubblico.

Esenzione e riduzione del bollo auto si configurano dunque come interventi urgenti e concreti per garantire maggiore equità sociale e fiscale, rispondendo a una reale esigenza della popolazione lucana”.