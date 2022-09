A Potenza approda la “Festa dei lettori”! Ecco i dettagli

A Potenza sarà don Aldo Bonaiuto, dell’associazione Comunità Giovanni Paolo XXIII, a conversare con il presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti Mario Restaino e con Paolo Albano presidente dell’associazione culturale ‘Letti di Sera’, nell’appuntamento ‘Raccontare le fragilità sociali dei nostri giorni’, in programma venerdì 30 settembre 2022, alle ore 18:00, nel Palazzo della Cultura, in via Cesare battisti, 22.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della XVII ‘Festa dei lettori – Homo Sapiens?’, in programma dal 29 settembre al 5 ottobre.

Alla serata saranno presenti:

il presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi;

il Sindaco di Potenza Mario Guarente;

il direttore degli uffici culturali della Diocesi di Potenza – muro Lucano – Marsico Nuovo, don Gerardo Lasalvia.

Interverranno nel dibattito:

padre Pietro Anastasio della fondazione ‘Madre Teresa di Calcutta’;

Ivana Pipponzi, Consigliera regionale di Parità della Basilicata;

Margherita Perretti presidente della Commissione regionale Pari opportunità;

Michela Consolo presidente della Sottosezione di Potenza dell’Unitalsi;

Cinzia Marroccoli presidente di ‘Telefono donna’;

Simona Bonito presidente ‘Potenza Città per le Donne’;

Ilaria Consolo Psicoterapeuta, vicepresidente dell’Istituto italiano di sessuologia scientifica.

Sarà presente anche una rappresentante dell’associazione ‘Viveredonna onlus’.

