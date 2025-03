A Potenza, Avigliano e Pignola visite gratuite per i cittadini. Ecco le date

Dopo la prima settimana di screening dedicata al progetto Tiroide, effettuata nel mese di gennaio, torna in Basilicata il Bus della Prevenzione di Fondazione ANT con visite gratuite per i cittadini, dedicate questa volta al progetto Melanoma.

I progetti di diagnosi precoce di Fondazione ANT faranno tappa questa volta a Potenza, Avigliano e Pignola.

Le visite fanno parte del più ampio progetto interregionale “La lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita”, co-finanziato da Fondazione CON IL SUD e che prevede, oltre alle azioni di prevenzione oncologica, attività di assistenza psicologica gratuita per i malati oncologici e i loro familiari, sin dal riscontro della malattia, e attività di formazione dedicate ai caregiver.

Ecco le date:

Da Martedì 4 a Venerdì 7 Marzo l’Ambulatorio Mobile ANT sarà a Potenza, in Largo Don Uva, di fronte la sede ANT di Potenza;

Lunedì 10 si sposterà su Avigliano, in Piazza degli Aviglianesi nel mondo;

Martedì 11 su Pignola, in Piazza Risorgimento.

Sei giornate di visite organizzate grazie al sostegno di Fondazione CON IL SUD (nell’ambito del “Progetto interregionale per la lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita”), con il patrocinio del Comune di Potenza e la collaborazione dell’associazione Io Potentino.

L’Associazione spiega:

“Le sei giornate saranno dedicate a 144 controlli dermatologici gratuiti nell’ambito del Progetto Melanoma ANT.

La cittadinanza lucana ha risposto con grande sollecitudine all’invito di Fondazione ANT di partecipare alle giornate di prevenzione.

Una percentuale delle visite è stata riservata ai cittadini in condizioni di fragilità socio-economica e veicolata tramite la partnership con l’associazione “Io Potentino”.

Le altre prenotazioni, effettuate tutte tramite piattaforma online di ant.it, sono andate esaurite in poche ore.

La prevenzione di ANT non si fermerà, tornerà in Basilicata già nel mese di maggio, sia nel potentino che in Val D’Agri, con i progetti Tiroide e Melanoma”.

Si raccomanda la registrazione sul sito di Fondazione ANT al link: https://ant.it/cosafacciamo/prevenzione/registrazione-visite/

E’ possibile seguire la comunicazione dell’apertura delle prenotazioni sul sito ant.it e sul canale social di facebook “ANT in Basilicata”.

Ecco le foto dell’ambulatorio ambulante.