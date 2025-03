Potenza: il Polo Bibliotecario ancora più accessibile. Gli interventi previsti

Il direttore del Polo Bibliotecario di Potenza, Luigi Catalani, è stato ascoltato in Prima Commissione consiliare permanente, presieduta da Carminedavide Pace, essendo ritenuta:

“di importanza strategica quale istituzione culturale, per la città e l’intera regione.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle attività svolte e sulle prospettive future del Polo, che continua a crescere in termini di servizi e partecipazione”.

Nel corso della seduta, è stato sottolineato inoltre il ruolo del Comune di Potenza, che, che anche grazie alla presenza dell’assessore alla viabilità Giuzio, ha potuto impegnarsi per garantire interventi infrastrutturali tesi a migliorare l’accessibilità alla struttura.

Tra le azioni previste, l’installazione di una postazione di bike sharing a circa 200 metri dal Polo Bibliotecario, il rifacimento del manto stradale nella zona circostante e la posa di nuova segnaletica verticale e orizzontale, “interventi volti a favorire una mobilità più sostenibile e sicura per gli utenti della biblioteca” ha spiegato l’assessore Giuzio.

Il direttore Catalani ha illustrato come nel 2024 il ‘Polo’ abbia registrato 41.060 presenze:

“confermandosi un punto di riferimento culturale sempre più dinamico.

I servizi bibliotecari hanno coinvolto 25.369 utenti, con 4.278 prestiti librari, a cui si aggiungono i prestiti digitali. La struttura ha inoltre ospitato 258 eventi culturali, tra presentazioni, convegni e mostre, che hanno attirato 12.179 partecipanti.

Grande attenzione è stata riservata al settore educativo: 3.512 studenti di 188 classi hanno partecipato a 267 incontri didattici, mentre il FabLab, unico nel suo genere tra le biblioteche statali italiane, ha organizzato 12 corsi su coding, robotica e stampa 3D, coinvolgendo 114 partecipanti in 63 incontri.

Il Polo Bibliotecario di Potenza si distingue anche per la sua capacità di innovazione.

Tra le iniziative più recenti figurano la creazione di spazi all’aperto fruibili dal pubblico, il rafforzamento della rete bibliotecaria lucana, l’utilizzo di fondi PNRR per l’accessibilità e l’inclusione, e un’offerta educativa innovativa riconosciuta a livello nazionale”.

Alla guida del Polo, il prof. Luigi Catalani, Riconfermato per altri tre anni alla guida del ‘Polo’, Catalani ha concluso facendo un cenno alle nuove progettualità per il 2025: il lancio di un portale con 240.000 immagini digitalizzate, una app di gaming per l’esplorazione interattiva della biblioteca, l’acquisizione di nuovi fondi librari e archivistici di rilievo nazionale, e l’allestimento della mostra permanente delle opere di Albert Friscia.

“Il Polo Bibliotecario di Potenza si conferma così un’eccellenza culturale, capace di coniugare tradizione e innovazione per rispondere alle esigenze della comunità locale e non solo”.