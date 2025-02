A Potenza Fiaccolata della Croce Rossa: queste le modifiche alla circolazione

Trasmettiamo e pubblichiamo l’ordinanza n. 46/2025:

“Premesso che con nota/pec prot. n. 12373/2025 del 06/02/2025 il Comando di Polizia Locale ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza dirigenziale per la chiusura momentanea al transito veicolare dei tratti stradali interessati dalla “FIACCOLATA CON IL PRESIDENTE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA”, in programma il giorno 8 Febbraio dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

Ritenuto necessario emettere apposita ordinanza di chiusura provvisoria al transito veicolare dei tratti stradali interessati dalla manifestazione di cui in premessa, al fine di consentire lo svolgimento della stessa in assoluta sicurezza.

Visti:

la concessione in uso temporaneo di suolo pubblico comunale prot. n. 9780/2025 del 30/01/2025 rilasciata dall’Ufficio Cultura della U.D. Servizi alla Persona per lo svolgimento della fiaccolata di cui in premessa;

il Decreto Sindacale n. 65 del 12/07/2024 con il quale è stato attribuito “ad interim” al Dott. Vito Di Lascio l’incarico di dirigente dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità”;

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

Si dispone che l’8 Febbraio dalle ore 17:30 alle ore 19:30, e comunque fino a cessate esigenze la chiusura provvisoria al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio della fiaccolata, lungo il seguente percorso:

Parco Montereale (piazzale antstante la piscina “Michele Riviello”),

Via Emanuele Viggiani,

Corso Umberto I,

Via Portasalza,

Via Pretoria,

Via Bonaventura,

Piazza dei Conti Guevara,

sulle confluenze delle predette strade.

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza.

La presente Ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze, e viene trasmessa per quanto di rispettiva competenza: al Servizio Urp per la pubblicazione; al Comando di Polizia Locale; all’Ospedale San Carlo; al 118; al Comando Vigili del Fuoco; ai Carabinieri; alla Questura; alla Prefettura; all’Ufficio Mobilità”.