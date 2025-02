Baragiano, ancora disservizi in questo ufficio postale: la denuncia

Trasmettiamo e pubblichiamo la segnalazione del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Baragiano:

“L’Amministrazione Comunale desidera richiamare l’attenzione di Poste Italiane Spa sui disservizi dell’ufficio postale di Baragiano centro storico più volte segnalati dagli utenti che sono impossibilitati a poter ritirare contanti allo sportello.

L’eventuale assenza, infatti, della dipendente titolare, di fatto depotenzia la fruizione del servizio, non avendo il suo sostituto accesso ai codici della cassaforte per l’erogazione dei contanti e rendendo quindi impossibile per molti utenti, soprattutto anziani, il prelievo per contanti.

L‘occasione è utile per ricordare la richiesta già inoltrata da questa Amministrazione per l’installazione di una postazione ATM postamat anche per Baragiano centro storico, quale punto di accesso importante per molti servizi di Poste Italiane, ivi compreso il prelievo di denaro contante.

Il servizio si rende necessario per sopperire ai giorni di chiusura dell’ufficio postale (per Baragiano centro storico l’apertura è stata ridotta da anni a tre giorni a settimana) e per soddisfare esigenze legate alla presenza di uffici importanti oltre che di siti e attrazioni turistiche di grande spessore che richiamano sul territorio ulteriori presenze”.