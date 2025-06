A Potenza il grande concerto di apertura dell’Estate in Città! I dettagli

Potenza celebrerà la Festa europea della Musica e l’inizio del cartellone dell’Estate in Città con un grande evento musicale in programma sabato 21 giugno in Piazza Matteotti alle ore 20:30.

Grazie alla collaborazione tra Comune di Potenza, Basilicata Circuito Musicale e Orchestra 131 della Basilicata diretta dal maestro Pasquale Menchise, andrà in scena un coinvolgente omaggio ai capolavori della musica italiana.

Protagonisti il soprano Azzurra Terrana e il tenore Andrea Calce.

L’iniziativa rientra fra quelle promosse dal comitato nazionale per la Festa della Musica in Italia insieme all’UNPLI , tra i principali partner della manifestazione.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti a disposizione.

Questa la locandina dell’iniziativa.