Basilicata, continuano gli esami di maturità per i nostri studenti: al via la Seconda Prova

Continuano gli esami di maturità per gli studenti delle scuole superiori.

Ieri si è svolta la prima prova, oggi è la volta della seconda, differente per ciascun indirizzo e la cui durata può variare dalle 4 alle 8 ore, in base alle discipline selezionate (eccetto per i licei artistici, musicali e coreutici, in cui può durare anche per due o tre giorni).

Queste le materie per ciascun indirizzo.

Licei:

Greco per il Liceo classico;

Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate;

Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico;

Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, anche per l’opzione Economico sociale;

Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi per il Liceo artistico;

Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al Liceo musicale;

Tecniche della danza al Liceo coreutico.

Istituti tecnici:

Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing;

Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo;

Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia;

Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni;

Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione;

Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l’indirizzo Agrario.

Istituti professionali:

Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica;

Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali;

Tecnica di produzione e di organizzazione nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria;

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

In bocca al lupo ragazzi!