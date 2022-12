A Potenza “Io sono Lucano”, la giornata per promuovere il cibo sostenibile insieme a Babbo Natale: i dettagli

Due giornate per promuovere il cibo sostenibile di “Io sono lucano” e sensibilizzare adulti e bambini sui temi dell’economia circolare.

Sono quelle in programma domani a Matera e sabato a Potenza nei mercati di Campagna Amica.

Le due iniziative sono organizzate da Coldiretti Basilicata.

Previste nel corso delle due mattinate numerose attività, da “Ti insegno il riciclo” , un laboratorio per insegnare la corretta gestione dei rifiuti umidi e olii esausti, con risalto del valore del riciclo per sostenere la comunità, illustrandone usi e benefici; al laboratorio di piantumazione e poi “Ad ogni frutto la sua stagione” seguendo la ruota della stagionalità e il “Gioco dell’oca” in versione economia circolare.

Nel corso dei due eventi prevista oltre alla promozione del cibo sostenibile, anche la degustazione di prodotti lucani a km 0 (merenda pane e miele) del marchio “Io sono lucano”.

A Potenza, è in programma anche un laboratorio di sapone.

Non mancherà, nei due mercati, la presenza di Babbo Natale.

Evidenzia il presidente della Coldiretti di Basilicata, Antonio Pessolani:

“E’ fondamentale l’educazione alimentare, specie delle giovani generazioni ed è necessario che parta dalle famiglie e prosegua nelle scuole che possono avvalersi anche del prezioso supporto di Organizzazioni come la Coldiretti.

Anche nelle prossime settimane porteremo avanti questo progetto, seguendo la stagionalità e riscoprendo gli ottimi prodotti sani del nostro territorio”.

