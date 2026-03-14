A Potenza la celebrazione ufficiale della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”

Martedì 17 marzo prossimo, alle ore 10,30, in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, nel 165° Anniversario dell’Unità d’Italia, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro deporrà una corona d’alloro in corrispondenza della lapide commemorativa sul Palazzo del Consiglio Comunale, in Piazza Giacomo Matteotti, a Potenza.

Seguirà allocuzione del Professore Donato Verrastro, dell’Università degli Studi della Basilicata.

Alla cerimonia saranno presenti le Autorità civili, militari e religiose della regione ed una rappresentanza degli studenti del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” e dell’Istituto Comprensivo “Leopardi-Don Milani” di Potenza.