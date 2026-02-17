A Potenza un evento nel ricordo dell’amato Pietro De Angelis, l’amico di tutti: ecco come partecipare

Potenza non dimentica l’amato Pietro De Angelis, l’amico di tutti che tanto si è speso per la nostra città.

Proprio in sua memoria, è stato organizzato un evento a partecipazione libera.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“In occasione del trigesimo della sua scomparsa, 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘈𝘚𝘋 𝘗𝘰𝘥𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘈𝘮𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘗𝘰𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢, organizza una corsa/camminata non competitiva, aperta a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 | 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗢𝗿𝗲 𝟬𝟵:𝟬𝟬

Partenza e arrivo: Largo San Michele (adiacente alla Chiesa di San Michele – Potenza).

Un momento semplice e condiviso, per attraversare insieme le strade del centro storico e ricordare Pietro con il passo, il silenzio e il cuore.

Al termine della corsa ci raccoglieremo in un momento di preghiera e di ricordo insieme alla famiglia.

La partecipazione è libera.

Vi aspettiamo numerosi”.

Questa la locandina dell’iniziativa.