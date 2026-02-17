Un cuore lucano tra i campioni del mondo: l’infermiere Michele alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026!

La Basilicata sale sul palcoscenico delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 grazie a Michele Laterza, giovane infermiere originario del borgo lucano Pomarico e oggi in servizio presso l’Ospedale di Vaio di Fidenza.

È stato scelto per far parte dello staff sanitario olimpico che assisterà gli atleti impegnati nelle gare di hockey su ghiaccio, pattinaggio e short track al Forum di Assago.

Il suo percorso verso questo prestigioso incarico è cominciato nel giugno 2025, quando Michele ha partecipato al bando ufficiale per la selezione del personale sanitario delle Olimpiadi.

Competenza, dedizione e una profonda passione per il suo lavoro lo hanno portato a superare una selezione durissima, guadagnandosi un ruolo di altissimo profilo.

“Essere scelto per le Olimpiadi è un sogno che si realizza – racconta Michele Laterza –.

Sarà un’esperienza straordinaria, una sfida professionale e umana che mi permetterà di crescere e di rappresentare con orgoglio la mia terra”.

Per Pomarico e per tutta la Basilicata, la sua nomina è motivo di grande soddisfazione: un segno tangibile che l’eccellenza e l’impegno possono aprire porte internazionali, anche partendo da un piccolo paese del Sud.