A Potenza un incontro per il rilancio culturale e turistico dei borghi lucani attraverso il cinema. I dettagli

Sabato 14 Marzo, la città di Potenza ha ospitato un incontro di grande rilievo tra una delegazione dei Borghi Eccellenti Lucani e il Presidente della Lucania Film Commission, Margherita Romaniello.

Questo incontro ha rivestito un’importanza fondamentale per promuovere la cultura e il turismo nei borghi lucani, che continuano a essere al centro di un significativo progetto di valorizzazione e sviluppo.

Durante il confronto, sono emerse numerose idee e proposte, volte a delineare strategie comuni per il rilancio delle identità locali attraverso il cinema e le produzioni audiovisive.

È stato evidenziato come il settore cinematografico possa fungere da catalizzatore per l’interesse verso il territorio, attirando non solo turisti ma anche investimenti e risorse utili alla rigenerazione culturale ed economica.

Un punto cruciale dell’incontro è stata la sottolineatura dell’importanza della collaborazione tra istituzioni pubbliche, privati e comunità locali.

I Sindaci partecipanti, nel ringraziare della disponibilità il Presidente Romaniello, hanno convenuto che solo attraverso un’azione congiunta si possono progettare eventi e attività mirate a esaltare l’immenso patrimonio culturale e artistico dei borghi, tradizionalmente ricchi di storia, arte e tradizioni uniche.

La cooperazione tra i vari attori risulta essenziale per costruire un’offerta turistica integrata e sostenibile, capace di attrarre visitatori e di stimolare nuova linfa vitale in queste aree.

Al termine dell’incontro, i rappresentanti delle due parti hanno espresso una volontà condivisa di intraprendere percorsi comuni e concreti, mirati a risvegliare l’interesse verso il turismo e le attività culturali nei borghi lucani.

L’impegno, manifestato da tutti i partecipanti, è quello di lavorare insieme per sviluppare idee innovative che possano trovare concrete realizzazioni nel breve e lungo termine.

I partecipanti all’iniziativa hanno detto:

“Si tratta di un passo importante verso un rilancio di un territorio ricco di storia e tradizione, che merita di essere valorizzato attraverso iniziative culturali di qualità.

Questo incontro rappresenta quindi un’occasione preziosa per mettere in rete risorse e competenze già presenti e sviluppate, con l’obiettivo di restituire ai borghi lucani il riconoscimento e l’importanza che meritano nel panorama culturale nazionale e internazionale”.

Ecco le foto dell’incontro.