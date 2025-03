Potenza, equità di genere nello sport: tappa lucana del progetto CONI al Polo Bibliotecario Don Minozzi

È in programma per domani Martedì 18 Marzo presso il Polo Bibliotecario di Potenza con inizio alle 15:30, la tappa lucana del progetto formativo promosso dal CONI in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 “21 tappe per l’equità di genere nello sport italiano“.

Il convegno, con ingresso libero, è rivolto a dirigenti, tecnici, atleti e studenti maggiorenni ed ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la parità di genere nel mondo dello sport nonché aumentare la consapevolezza sulle discriminazioni e diseguaglianze di genere.

L’evento ospiterà:

la Vicepresidente Nazionale CONI, Dott.ssa Claudia Giordani;

la Dirigente Nazionale Territorio CONI, Dott.ssa Cecilia D’Angelo;

una Delegata della Fondazione Milano Cortina 2026, Ottavia Ortolani;

Verrà data voce anche a due testimonianze di donne lucane impegnate nel mondo dello sport e del sociale:

Margherita Perretti, vicepresidente CSAIN, Presidente Piccola Industria Confindustria Basilicata;

Serena Lamastra, tecnico e dirigente ASD Accademia Arti Marziali e Sport da Combattimento, Consigliera nazionale FEDERKOMBAT.

Nello specifico l’evento si terrà Martedì 18 Marzo 2025 dalle 15:30 – 18:30 nella Sala Conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza.

L’ingresso è libero e potranno fruire dell’incontro dirigenti, tecnici, atleti e studenti maggiorenni.

Ecco gli obiettivi dell’incontro:

Aumentare la consapevolezza sulle discriminazioni e disuguaglianze di genere nello sport;

Prevenire discriminazioni e violenze di genere nei contesti sportivi;

Formare i partecipanti sul valore della parità di genere nel settore sportivo;

Integrare l’approccio gender mainstreaming nelle politiche e nelle organizzazioni sportive;

Trasformare l’equità di genere da principio a pratica concreta sul campo.

Questo, invece, il programma:

15:30 – Accredito partecipanti

15:45 – Saluti Istituzionali di:

– Leopoldo Desiderio, Presidente CONI Basilicata;

– Luigi Catalani, Direttore Polo Bibliotecario Potenza;

– Istituzioni comunali/regionali presenti.

16:00 – Interventi:

– Gender Gap nello sport: dati e prospettive – Alessia Tuselli (collegamento da remoto);

– Linee guida del CIO sulla rappresentazione nello sport e Training Program – Ottavia Ortolani, Membro della Fondazione Milano Cortina;

– Differenze di genere: gestione e promozione della pratica sportiva – Cecilia D’Angelo – Dirigente Territorio CONI,

– Oltre gli stereotipi: il ruolo della comunicazione nello sport di genere – Claudia Giordani,

– Le ricadute socioeconomiche della pratica sportiva – Margherita Perretti, vicepresidente CSAIN, Presidente Piccola Industria Confindustria Basilicata;

– Equità di genere: lo sport come strumento di cambiamento. Il caso “più SICURA” – Serena Lamastra, tecnico e dirigente ASD Accademia Arti Marziali e Sport da Combattimento, Consigliera nazionale FEDERKOMBAT.

Tavola rotonda e question time.

18:15 – Conclusioni.

Rinfresco di chiusura.

Ecco la locandina dell’evento.