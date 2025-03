A Potenza un’iniziativa di mobilitazione dei pensionati lucani. I dettagli

“La Basilicata non è una regione per giovani ma neanche per anziani, questi ultimi costretti a vivere nella precarietà sociale ed economica, anche per il semplice acquisto di beni alimentari e medicine.

Senza contare i gravi ritardi della sanità pubblica, tra le liste d’attesa e la solitudine in cui si trovano spesso a lavorare le Case di riposo, si rischia il tracollo sociale”.

Lo dice il segretario della Uil Pensionati di Basilicata Carmine Vaccaro, annunciando una iniziativa di mobilitazione dei pensionati lucani nei confronti del Governo nazionale, dopo l’ampia adesione allo sciopero generale dello scorso novembre contro la Legge di Bilancio, ma anche nei confronti della Giunta regionale, dando continuità alle iniziative dei mesi scorsi a tutela della salute, del potere di acquisto delle pensioni, del servizio socio-assistenziale.

Saranno questi i temi centrali del Consiglio regionale della Uil Pensionati che si terrà Venerdì prossimo 28 Marzo a Rifreddo (Giubileo Hotel) a partire dalle ore 9:30 e che sarà aperto dal segretario Vaccaro.

Sono previsti interventi del segretario regionale Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli e del segretario nazionale UilPensionati Carmelo Barbagallo.

Il segretario Vaccaro sottolinea:

“Dopo il Consiglio Nazionale UilP del 4 marzo scorso porteremo sui territori le nostre proposte con le quali mobiliteremo le persone anziane.

Ancora una volta, chi ha lavorato una vita intera per costruire il nostro Paese si trova a subire l’assenza di risposte adeguate, mentre il divario tra Basilicata e altre regioni e con il resto d’Europa continua ad aumentare.

Noi non possiamo accettare che chi ha lavorato una vita venga trattato come un cittadino di serie B.

Continueremo a lottare, con determinazione e unità, per difendere i diritti dei pensionati e delle persone anziane.

Perché un Paese che non si prende cura dei suoi anziani dei suoi malati e dei suoi lavoratori è un Paese senza futuro”.