Basilicata: al via il corso di formazione “Operatore della Promozione e dell’Accoglienza Turistica”. Ecco la bellissima collaborazione tra New Form e Pro Loco

Al via a Barile (Pz) presso la sede Pro Loco Barile Aps in Piazza Dalla Chiesa il corso di formazione “Operatore della Promozione e dell’Accoglienza Turistica” a cura di New Form.

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Presidente Pro Loco Barile Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea:

“grazie all’accordo tra Ente Pro Loco Basilicata Aps e l’ente di formazione New Form su tutto il territorio lucano presso le sedi Pro Loco e gli enti di terzo settore affiliati alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps si stanno organizzando corsi di formazione riservati a cittadine e cittadini lucani disoccupati.

Esprimiamo viva soddisfazione per l’importante opportunità formativa che offriamo presso le sedi Pro Loco lucane e il percorso sinergico avviato con la New Form che garantirà la possibilità in loco di poter accedere a tanti cittadini destinatari del programma Gol finanziato dall’ Unione Europea Regione, dalla Basilicata, dall’Anpal e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con fondi PNRR.

Ringraziamo il Comune Di Barile per la collaborazione e quanti hanno aderito al corso e alle Pro Loco che hanno accolto positivamente questa significativa opportunità conclude Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps”.