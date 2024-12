A Rotonda la prima edizione di “Libri, Musica e Cibo nel Borgo” con ospiti di fama nazionale. I dettagli dell’evento

Piccolo scrigno del Parco Nazionale del Pollino, il Borgo ospita la prima edizione di “Libri, Musica e Cibo nel Borgo” evento sponsorizzato, prodotto e realizzato da Bruno events volto alla valorizzazione e promozione dell’intero patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico del paese delle due DOP (la melanzana rossa e il fagiolo bianco).

Il MuGePa (Museo geologico, paleontologico e archeologico ) di Rotonda ospiterà questa rassegna che vede come protagonisti non solo le eccellenze del territorio ma graditi ospiti di fama nazionale come:

il dott. Vincenzo Santoro, delegato ANCI alla Cultura e all’Agricoltura, che presenterà il volume “Il Tarantismo Mediterraneo” fenomeno isterico-convulsivo che in antichità si diffuse in tutta l’area mediterranea particolarmente in Puglia e in Basilicata soprattutto nel materano.

Provocato dal morso di alcuni ragni, della tarantola appunto, il quadro psico-patologico è caratterizzato da una condizione di malessere generale e da una sintomatologia vagamente assimilabile all’epilessia o all’isteria i cui sintomi sarebbero l’offuscamento dello stato di coscienza e delle turbe emotive;

Lo chef Fabio Campoli esperto e promulgatore delle eccellenze enogastronomiche italiane ed infine, per coronare questo simposio, si esibiranno i “Totarella” famoso gruppo di musica popolare calabro-lucana il cui nome ricorda l’oboe popolare così come chiamato dagli abitanti del Pollino.