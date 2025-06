A San Severino Lucano le Giornate Ecologiche: raccolti rifiuti abbandonati e piantati fiori! Ecco l’iniziativa

Sabato 17 e Domenica 18 Maggio, Sabato 24 e Domenica 25 Maggio si sono svolte a San Severino Lucano, le giornate ecologiche.

Come fa sapere una nota:

“Nelle prime due date, sono stati raccolti i rifiuti abbandonati.

Presenti in prima linea nel duro lavoro, ma necessario tanti cittadini, il Gruppo Lupi, i cui membri, da tempo sono custodi del territorio e garanti del rispetto dell’ambiente e della fauna, la Pro Loco del Pollino, la Protezione Civile Nazionale, l’associazione culturale Myosotis, ed ancora le cooperative Medihospes e Lilliput, che si occupano dell’accoglienza e dell’integrazione.

Purtroppo la quantità di rifiuti raccolta non è sta affatto esigua, con una varietà di elementi impressionante: dai mozziconi di sigarette fino agli pneumatici.

Non sappiamo se siano stati abbandonati da incivili cittadini o da gente di passaggio poco rispettosa dell’ambiente.

Nei giorni 24 e 25 Maggio, si è proceduto invece alla piantumazione di fiori, con la preziosa collaborazione del Sig. Luigi Stigliano, che ha valorizzato le piantine fornite.

Questa iniziativa, veramente significativa, fa capire quanto ancora ci sia da fare in termini di civiltà e rispetto del proprio territorio. Si cerca perciò di sensibilizzare tramite il coinvolgimento attivo dei cittadini, ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nello smaltimento e non nell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Morale di queste 4 giornate: Abbiate rispetto dell’ambiente!

Forse non tutti sanno che l’inquinamento ambientale è un reato! Se poi è perpetrato in un area protetta come il Parco Nazionale del Pollino, diventa ancora più grave e più severa è la pena.

Quindi, fate molta attenzione ed informatevi su come smaltire correttamente ogni rifiuto! E’ proprio vero ciò che è scritto in locandina:

La terra non aspetta: agisci, partecipa, proteggi! Siamo il presente che può salvare il futuro. Ogni mano conta, ogni gesto cambia!”.