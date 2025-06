Potenza: “In dirittura di arrivo il progetto degli asili nido aziendali in Regione, Università e Ospedale”. I dettagli

«Con la determina dirigenziale n. 20BD.2022/D.00101 del 6 luglio 2022 la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata ha aggiudicato l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido negli edifici di proprietà della Regione Basilicata, dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Università degli studi della Basilicata.

Terminata l’aggiudicazione e i ricorsi al TAR che hanno confermato l’aggiudicazione della gara in questione per circa 3 anni non si è proceduto con la concessione del servizio di asilo nido negli edifici di proprietà della Regione Basilicata, dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Università degli studi della Basilicata».

È quanto sostengono il segretario generale della Cisl Fp Basilicata Pino Bollettino e il segretario regionale Vincenzo Pernetti che hanno chiesto più volte in questi anni di:

«dare seguito all’aggiudicazione, al fine di attuare un importante scopo sociale che permetta alle madri lavoratrici di poter offrire un servizio di nido aziendale ai propri dipendenti per migliorarne la qualità della vita, e di conseguenza far aumentare anche la loro produttività sul posto di lavoro.

Inoltre, con le assunzioni fatte dalla Regione Basilicata, Università degli Studi di Basilicata e Aziende Sanitarie Regionali, è stato assunto personale under 40 che – ribadiscono Bollettino e Pernetti – rientra a pieno titolo tra coloro i quali usufruirebbero del servizio di asilo nido aziendale.

Da una interlocuzione effettuata con il Consigliere Fernando Picerno, che, dal momento del suo insediamento e con il suo background proveniente dai servizi sociali del Comune di Potenza, ha sollecitato gli uffici regionali a portare a termine l’affidamento del servizio asili nido per le tre strutture in questione che nel mese di settembre 2025 partiranno i tre asili in questione.

La conclusione di questa vicenda permette di dare ai dipendenti una forma di welfare che lo sollevi dal peso di dover scegliere tra la carriera e la famiglia, grazie all’azienda per la quale lavora che gli offre quegli strumenti necessari per far sì che ciò sia possibile (come per l’appunto l’asilo aziendale), è più contento e anche più motivato a lavoro.

La Cisl Fp di Basilicata terrà accesa l’attenzione sull’avvio di tutte le azioni propedeutiche all’allestimento dei tre asili nido previsti dal bando regionale».