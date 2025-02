A Tito un appuntamento con Bruno Tognolini: l’autore della Melevisione e l’Albero Azzurro! I dettagli

Domenica 9 Febbraio alle ore 18:00 presso il Centro per la Creatività di Tito, tavoli di lavoro per un’alleanza tra artisti, genitori, insegnanti, educatori e professionisti della fascia 0-6 anni.

Sarà un’occasione di riflessione e di impegno collettivo per il futuro della cultura dedicata alla prima infanzia in Basilicata, promossa nell’ambito della rete FEED, lanciata dalla Compagnia Teatrale Petra e dalla Compagnia Teatrale L’Albero, con l’obiettivo di promuovere un sistema culturale lucano per l’infanzia.

Gli organizzatori spiegano:

“La rete FEED mira a creare sinergie tra artisti, educatori, insegnanti, famiglie, nidi, pediatri e altre figure chiave del territorio, per favorire la partecipazione culturale della fascia 0-6 anni.

Durante l’evento, rappresentanti e figure di riferimento del panorama culturale per l’infanzia, rappresentanti delle reti lucane, degli asili nido e delle istituzioni locali si confronteranno sul tema e firmeranno un manifesto che sancisce una visione condivisa: riconoscere l’importanza di nutrire lo sguardo dei più piccoli con esperienze di qualità, mettendo al centro dell’azione culturale non solo i bisogni dei bambini e delle bambine, ma anche i desideri delle loro famiglie.

Il manifesto diventerà così un patto tra il mondo dell’arte, dell’educazione e delle istituzioni per promuovere un nuovo modo di “alimentare” la crescita dei piccolissimi, rendendo la cultura e l’arte accessibile sin dai primi anni di vita e stimolando la cittadinanza attiva fin dai primi passi.

Ospite speciale dell’incontro sarà Bruno Tognolini, da trent’anni autore per i piccoli lettori e i loro grandi.

Nato a Cagliari, ora vive a Bologna, a Lecce, e in viaggio in mille incontri coi lettori.

Ha scritto libri: poesie, romanzi e racconti in oltre 65 titoli.

È autore di testi teatrali, articoli, canzoni, programmi televisivi come l’Albero Azzurro e la Melevisione”.

Le iscrizioni possono essere fatte compilando il form apposito su https://forms.gle/WohLWZqj4U1t9xAC6.

Ecco la locandina della serata.