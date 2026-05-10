San Severino Lucano: le mamme ospitate nel Centro SAI Ordinari regalano alle madri del paese piccoli pensieri, fatti con tanto amore dai loro bambini. La bella iniziativa

In occasione della festa della mamma, che ricorre la seconda Domenica di Maggio, i bambini del Centro SAI Ordinari del Comune di S. Severino Lucano, gestito dalla cooperativa Medihospes, hanno voluto esprimere la propria creatività in modo gioioso, verso il più grande amore della loro vita: la mamma.

Nella mattinata del 9 Maggio, alcune delle madri ospitate nel Centro, in compagnia del personale di Medihospes, lungo Corso Garibaldi di S. Severino Lucano, hanno regalato alle mamme presenti questi piccoli pensieri, fatti con tanto amore dai loro bambini.

Il lavoro è stato seguito dall’equipe che li accompagna nei loro percorsi e grazie alla grande immaginazione innata di ogni piccolo sono stati confezionati dei sacchettini di auguri, contenenti come regalo, dei semi di girasole, per tutte le madri del piccolo paese.

Realizzando questi omaggi, hanno così sviluppato il senso dell’estetica, la propensione verso il bello in modo festoso.

I semi di girasole, offerti oggi, una volta piantati daranno luce ad una nuova vita, proprio come succede con la maternità.

Va considerato che il progetto unisce diversi aspetti importanti per la crescita dei piccoli che iniziano ad esprimere i propri sentimenti in creazioni reali, concrete che resteranno come ricordo di una fase dell’esistenza.

Inoltre la scelta di donare dei semi, avvicina questi bambini al rispetto per la natura, per la vita che si svilupperà e quindi allo stesso tempo, farà crescere in loro il senso di responsabilità ed equilibrio, che purtroppo ai giorni nostri è una caratteristica sociale davvero rara.

Non manca poi l’aspetto dell’inclusione.

Per Medihospes, infatti, è fondamentale l’impegno, sia verso le persone che sono accolte sia verso le comunità con cui si entra in contatto.

Agire in modo consapevole, con l’obiettivo di costruire relazioni affidabili e durature motivo per cui l’affetto materno, viene condiviso.

Il messaggio forte che si vuole lanciare con queste iniziative, fatte di piccoli gesti, è che l’amore non ha confini e tutti sono figli e madri allo stesso modo e con gli stessi diritti.

Quando i diritti vengono a mancare e si è costretti ad allontanarsi dalla propria terra di origine per raggiungere città o borghi dove è possibile continuare ad essere uomini e donne in modo civile, per ricominciare ad avere ciò che gli spetta come ogni essere umano, diventa importantissimo il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale.

La libertà, che sia politica, religiosa, culturale, deve essere garantita a tutti.

Ognuno di noi, ha questo compito nell’ospitare queste persone.

Concludendo si può dire che la lezione più importante di oggi, è che se c’è amore ed accoglienza, si avrà tutto il necessario di cui si ha bisogno.

Ciò ci viene comunicato, da ogni bambino, da ogni madre con il solo sguardo, senza parlare, senza fare proclami o discorsi accademici perché gli occhi sono lo specchio dell’anima.

Ecco le foto dell’iniziativa.