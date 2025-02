Academy Basket Potenza: i rossoblù si aggiudicano un match fondamentale! Complimenti ragazzi

Cuore, difesa, spirito di sacrificio collettivo e distribuzione delle responsabilità: tutto quello che serviva per mettere fine ad un periodo sfortunato ed uscire con i due punti dalla partita di stasera l’Academy lo ritrova sul parquet del PalaLosito di Corato.

I rossoblù si aggiudicano un match fondamentale portandosi sul 2-0 negli scontri diretti e rilanciano emotivamente anche le loro ambizioni in vista di questo decisivo finale di campionato, grazie ad una vittoria meritata e convincente sotto tanti aspetti.

Fatta eccezione per la seconda metà di primo parziale (da 5-10 a 20-14) i ragazzi di coach Putignano conducono con autorevolezza sul campo su cui erano cadute diverse vittime illustri, costruendo soprattutto su una ritrovata identità difensiva le chiavi dell’ottavo successo stagionale.

Acuna e Laquintana segnano otto dei primi dieci punti ospiti, ma il finale di quarto, impreziosito dalla tripla di Postigo Lopez, ribalta completamente la situazione rispetto ai primi minuti.

L’Academy non si disunisce, anzi trova preziose risorse anche dagli uomini entrati dalla panchina (sfida speciale per gli ex Basket Corato Montiks e Perez), con Acuna uomo assist (8 e altrettanti falli subiti) per cercare di eludere l’asfissiante marcatura avversaria, trattamento analogo a quello che un generoso Pace, costretto ben presto dai falli ad abbandonare la sfida, riserva ai pariruolo avversari.

Montiks – Perez – Labovic è il trio che offensivamente produce il break che spezza la partita (30-38), prima del canestro di Obiekwe, uno dei soli due su azione della sua intera gara, sul fil di sirena di secondo quarto.

Le difese hanno decisamente la meglio sugli attacchi nei primi minuti di terzo periodo, quelli in cui tuttavia l’Academy ha il merito di non permettere agli avversari di esaltarsi, con Perez che segna una tripla importante ad interrompere il digiuno offensivo (36-41).

La Matteotti prova a rincorrere, ma arriva solo a -2 con una tripla di Cicivè, inoltre i canestri dai 6.75 di Acuna e Buldo (49-57) allentano la morsa difensiva della NMC, che si vede attaccare anche nel pitturato con un paio di pregevoli assist sull’asse Buldo – Tolino (ancora in doppia doppia con 12 rimbalzi).

Il resto lo fa una difesa che non indietreggia di un centimetro e concede appena sei punti agli avversari nel decisivo ultimo quarto, distendendosi fino alla sirena finale che sancisce una vittoria preziosissima anche in vista dell’altrettanto importante sfida casalinga di Domenica con Barletta.

Nuova Matteotti Corato – Academy Basket Potenza 53-67 (20-14; 32-38; 47-50) NMC: Cicivè 15, Obiekwe Sam 4, D’Imperio 2, Gaye 13, Granieri, Rutigliano ne, Martinelli 2, Spina Diana 3, Iannone ne, Postigo Lopez 8, Zhelyazkov 6, Savino ne. All. Ambrico Academy Basket Potenza: Summa ne, Pace, Perez 13, Labovic 9, Joksimovic ne, Tolino 14, Acuna 12, Buldo 3, Casulli ne, Laquintana 6, Montiks 10.

All. Putignano, Ass. Della Monica Arbitri: Serra di Brindisi e Solimeo di Lecce