Potenza, in provincia l’intera comunità dice addio ad Alessandro: “esempio di vita e servizio”

Grave lutto per la comunità di Sant’Arcangelo.

Come fa sapere il Sindaco Salvatore La Grotta:

“Oggi è un giorno triste per tutta la nostra comunità.

Ognuno di noi conserverà un ricordo di Alessandro, un ragazzo speciale, un amico di tutti, capace di lasciare un segno profondo nella vita di chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo.

E proprio oggi, 8 maggio, nel giorno del nostro Santo Patrono, l’intera comunità si unisce al ricordo per Alessandro.

Una giornata che dovrebbe essere di festa si veste invece di silenzio, commozione e riflessione.

La sua vita è stata segnata dalla sofferenza e dalla malattia, affrontate sempre con una forza straordinaria e con una voglia di vivere che non si è mai spenta.

Alessandro amava la vita in ogni sua sfumatura le sue passioni, su tutte il motociclismo e Valentino Rossi, erano il riflesso del suo entusiasmo e della sua energia.

Alessandro è stato anche molto di più, con il suo impegno nella PAMA, la nostra pubblica assistenza, la nostra Protezione Civile, ha scelto di mettersi al servizio degli altri e della propria comunità con generosità, spirito civile e amore sincero per Sant’Arcangelo.

Era sempre pronto a dare una mano, a contribuire, a partecipare alla crescita della nostra comunità.

Sei stato e rimarrai un esempio per tutti noi.

Ci hai insegnato a vivere senza arrenderci, a custodire la bellezza del mondo e a non dare mai per scontato il dono della vita.

Lo facevi con la consapevolezza che ogni giorno potesse essere l’ultimo, e proprio per questo cercavi di viverlo fino in fondo, aggiungendo sempre qualcosa di buono, di vero, di autentico.

Grazie Alessandro, per ciò che ci hai lasciato.

Il tuo sorriso, la tua forza e il tuo esempio resteranno vivi nella memoria della nostra comunità.

Alla tua famiglia giungano, da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze e un forte, sincero abbraccio.

Ciao Alessandro”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa triste perdita.