Addio a James Van Der Beek, l’attore-star di Dawson’s Creek: aveva 48 anni.
L’attore era malato di cancro.
A dare la notizia la moglie:
“”Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina.
Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia.
C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo.
Quei giorni arriveranno.
Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico“.