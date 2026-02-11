Pignola pronta ad accogliere il nuovo parroco e il vice parroco. Ci sarà un servizio navetta. Ecco data e ora

La comunità di Pignola si prepara ad accogliere ufficialmente il nuovo parroco, don Giovanni Conte e il vice parroco don Mario Gioia.
Come fa sapere l’Amministrazione:
“Un momento di fede e di condivisione che coinvolgerà l’intero paese e che rappresenta un passaggio significativo per la nostra comunità parrocchiale.
Servizio navetta per la Chiesa Madre:
• Ore 17.00 partenza da Pantano – Santuario;
• Ore 17.15 partenza dal piazzale della Scuola Media – Pignola.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante momento di accoglienza e di comunità.
Appuntamento a domenica!”.
Di seguito la locandina con i dettagli.