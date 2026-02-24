Alla BIT di Milano, Sasso di Castalda riscrive le regole della propria narrazione turistica. Il progetto

Sasso di Castalda riscrive le regole della propria narrazione turistica.

In occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), l’Amministrazione Comunale ha tracciato una linea netta tra la promozione tradizionale e il marketing territoriale d’avanguardia.

Al centro di questa svolta c’è l’identità “Sasso Pure Experience”, un concetto che va oltre la semplice visita e si propone come un’immersione autentica e profonda nell’anima del territorio.

Per dare forza a questa visione, l’Assessore al Turismo e alla Cultura Mariangela Laurino ha gettato le basi per un’ambiziosa narrazione d’autore con Ruben Santopietro, CEO di Visit Italy.

L’incontro, uno degli obiettivi prioritari della trasferta milanese, segna l’ingresso del borgo nel più importante ecosistema digitale dedicato all’Italia, premiato ai eu Web Awards come miglior portale media d’Europa.

Dichiara con fermezza l’Assessore Mariangela Laurino:

«Alla BIT non siamo andati a cercare una direzione, ci siamo andati per imporla.

Abbiamo il dovere di proteggere la nostra unicità e, allo stesso tempo, di raccontarla con la voce più autorevole del settore.

La scelta di incontrare Ruben Santopietro nasce dalla volontà di collaborare con chi ha trasformato il racconto del territorio in un’esperienza digitale emozionale e virale.

“Sasso Pure Experience” non è solo un brand, è la nostra promessa di autenticità: affidarla a Visit Italy significa garantire che questa promessa arrivi intatta a una community globale di milioni di viaggiatori.

Vogliamo che Sasso di Castalda sia percepita per ciò che è un’emozione pura, moderna e sostenibile».

Questo viaggio condiviso si tradurrà in una narrazione cross-mediale capace di toccare tutte le corde della sensibilità contemporanea che parlerà a una community di oltre 4 milioni di utenti.

La strategia mira a superare definitivamente i confini della comunicazione locale per intercettare chi cerca la purezza dei luoghi e l’eccellenza dell’esperienza.

Con questa alleanza, Sasso di Castalda si posiziona come un modello di turismo consapevole, capace di trasformare la propria identità in una leva di valore globale, posizionando il borgo come una destinazione da non perdere nel panorama internazionale.