A Potenza arriva lo Yoga della Risata. L’evento in programma

A Potenza nasce il Club della Risata, promosso da La Scelta Felice e ispirato alla disciplina internazionale della Laughter Yoga International, oggi diffusa in oltre 100 Nazioni.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza che unisce risate guidate, respirazioni yogiche, mindfulness e movimento dolce, con l’obiettivo di favorire benessere, energia e connessione sociale.

Il primo incontro si terrà Sabato 7 Marzo 2026, dalle 16:00 alle 17:00, presso Il Principe di Piemonte (Via Don Minzoni – Potenza).

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione per poter partecipare al club.

Commentano i promotori:

“L’iniziativa è di interesse per la comunità locale e regionale, in un momento storico in cui la promozione della salute emotiva e della socialità rappresenta un valore e un investimento personale e pubblico”.

