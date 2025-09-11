Alta velocità, tratta Lagonegrese: “quali azioni e rimedi si metteranno in campo per evitare al massimo disagi alle popolazioni residenti”

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Rosa (FdI):

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti sulla questione dei lavori per l’altra velocità ferroviaria per il Mezzogiorno che interesseranno anche alcuni Comuni del lagonegrese (Basilicata), chiedendo quali azioni e rimedi si metteranno in campo per evitare al massimo disagi alle popolazioni residenti.

Secondo il Dossier di Progetto, il cantiere si svilupperà per la maggior parte parallelamente all’autostrada A2 ed alla SS585.

I flussi di traffico convergeranno sulle strade locali e provinciali, interessando maggiormente la A2 – Autostrada del Mediterraneo, le strade statali SS19 e SS585 (Fondo Valle del Noce) e la strada provinciale: SP13.

Si stima il passaggio, nella sola intersezione della SS 585 – SP Lagonegro Superiore, di circa 130 veicoli pesanti al giorno.

Secondo una perizia fatta redigere dal sindaco di Rivello, invece, si raggiungeranno i 650 veicoli al giorno in entrata ed uscita sull’intera tratta della SS 585, dei quali circa 500 interesseranno la sola l’intersezione tra la suddetta Statale e la SP Lagonegrese Superiore.

Ho raccolto la preoccupazione dei sindaci e dei cittadini dell’area per i sicuri disagi che un tale flusso di traffico causerà non solo ai residenti ma anche ai tanti turisti che frequentano quei meravigliosi posti.

Chi conosce la zona sa che è un’area a forte vocazione turistica, le cui vie di accesso sono limitate e poco manutenute.

L’alta velocità costituirà sicuramente un vantaggio anche per il Lagonegrese, consentendo anche maggior afflusso turistico durante la stagione estiva.

Ma questo obbiettivo può e deve essere raggiunto creando meno inconvenienti possibili per chi, in quelle zone, ci vive.”