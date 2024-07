Assegno di inclusione: oltre 6000 domande accolte in Basilicata. I dettagli

L‘assegno di inclusione ha compiuto i primi sei mesi ed è già tempo di bilanci.

Al 30 giugno 2024, in Italia, sono state accolte quasi settecento-mila domande di ADI, che ha preso il posto del reddito di cittadinanza e che coinvolge circa un milione e 700mila cittadini.

Lo fa sapere l’Inps nel primo report dedicato alle nuove misure.

Come riporta rainews da gennaio a giugno 2024, l’assegno di inclusione – erogato in regione a oltre 6mila nuclei familiari – e cioè circa 13mila persone – ha avuto un importo medio di 566 euro (la media nazionale è di 618 euro).

L’anno scorso, l’importo medio mensile del reddito di cittadinanza in Basilicata era stato di 585 euro.

Per quanto riguarda il Supporto per la Formazione e il Lavoro – misura introdotta da settembre scorso e che nelle intenzioni del governo dovrebbe accompagnare i destinatari verso un’occupazione, coinvolgendoli in progetti di qualificazione e riqualificazione professionale, servizio civile universale e altre attività – in tutta Italia sono state 96mila le persone a cui è stata accolta la domanda ed erogata la prestazione.

Nei primi nove mesi, in Basilicata, i beneficiari sono stati in tutto 589.