Potenza, termosifoni ancora accesi: ecco la proroga

Il Sindaco di Potenza con il provvedimento numero 23/2026 ha disposto la proroga del termine di esercizio degli impianti termici fino al 15 maggio 2026 compreso.

Nel documento, che si riferisce a tutte le categorie di edifici sul territorio, indica l’orario di accensione giornaliero per un massimo di 6 ore giornaliere da distribuire fra le ore 6 e le ore 23 di ogni giorno, ricordando l’obbligo di legge di non superare i valori di temperatura indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ovvero: 18° per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20°C per tutti gli altri edifici, con una tolleranza, in entrambi i casi, di +/-2 gradi.