Made in Italy, Bardi rilancia il ruolo della Basilicata tra export, qualità e identità produttiva

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per valorizzare il patrimonio produttivo e creativo del nostro Paese, il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha rilasciato una dichiarazione volta a sottolineare il ruolo strategico del territorio lucano nel panorama economico:

“Nonostante uno scenario globale complesso, caratterizzato da incertezze geopolitiche e nuove sfide commerciali, il Made in Italy dimostra una vitalità straordinaria. I dati nazionali – sottolinea Bardi – sono eloquenti: con un export che si avvia a superare i 640 miliardi di euro, l’Italia ha raggiunto il Giappone come quarto esportatore mondiale.

In questo contesto la Basilicata non è una spettatrice, ma una protagonista attiva grazie all’agroalimentare di qualità, al settore del design e dell’artigianato, coniugando tradizione e modernità.

Il traguardo odierno – aggiunge il Presidente – è frutto di una visione politica lungimirante.

Come sottolineato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’istituzione di questa Giornata e della relativa Legge Quadro rappresenta una svolta strategica.

Grazie all’impulso del Ministro Urso e del Governo Meloni – conclude Bardi – abbiamo finalmente strumenti organici per tutelare i nostri marchi combattere la contraffazione e promuovere l’internazionalizzazione”.