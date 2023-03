Avigliano: arrivano i “Parcheggi rosa” per le donne! Ecco i dettagli

La Giunta Comunale ha deliberato ieri mattina in favore della realizzazione dei “Parcheggi rosa”, ad oggi non presenti in Avigliano.

Ne saranno sei inizialmente, su tutto il territorio.

A dare la notizia il Sindaco, Giuseppe Mecca, che ha aggiunto:

“Ringrazio la Polizia Locale per la sensibilità in materia e colgo l’occasione per comunicare che stiamo lavorando all’ampliamento dei posti disponibili presso gli asili nido di Avigliano e Sarnelli.

Così da poter garantire il servizio a tutti gli utenti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)