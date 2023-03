Frana di Maratea: “Con oltre 4 milioni di euro si stanno compiendo tutte le azione possibili per un veloce ripristino della viabilità”. Ecco le ultime notizie

“Pieno sostegno da parte mia, del circolo FdI di Maratea e dell’amministrazione comunale, per la vicenda della frana che insiste sulla strada che collega al centro turistico, che preoccupa e ci spinge a trovare rapide soluzioni”.

Così in una nota il consigliere regionale e segretario regionale di FdI, Piergiorgio Quarto, che aggiunge:

“Fermo restante la possibilità del collegamento con Sapri e Trecchina è del tutto evidente che la facilità di raggiungimento della perla del tirreno, meta agognata da turisti italiani e stranieri, non può che essere fruibile appieno da tutte le vie di collegamento disponibili.

La preoccupazione sui tempi di rispetto del cronoprogramma definito per i lavori della strada nel tratto Acquafredda-Castrocucco è comprensibile perché si riverbera sul turismo e sull’occupazione di chi lavora in occasione dei ponti festivi e delle vacanze imminenti.

Da operatori turistici e comunità l’appello a ‘fare presto’ per il ripristino della viabilità sulla Ss18, al quale ovviamente mi unisco.

La sforzo del governo regionale è già noto, con un intervento previsto e già in corso per una somma di oltre 4 milioni di euro e si stanno compiendo tutte le azione possibili per un veloce ripristino della viabilità.

Monitoreremo come FdI, insieme alla nostra comunità politica presente sul territorio, che il cronoprogramma venga rispettato”.

