Balvano: Carabinieri Cinofili rapiscono l’attenzione dei ragazzi con il cane Neri che dà prova delle sue straordinarie capacità. Ecco le foto

Questa mattina il Sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, e l’Assessore Roberto Zarrillo hanno partecipato insieme ai ragazzi del Campo Scuola all’incontro con i Carabinieri Cinofili.

Durante l’attività è stata protagonista Neri, che ha dato prova delle sue straordinarie capacità con una dimostrazione pratica.

Un’occasione preziosa che ha offerto ai giovani del Campo Scuola e all’Associazione Protezione Civile Balvano una lezione di educazione civica, sicurezza e spirito di collaborazione.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Balvano, Maresciallo Gerardo Grossi, per aver reso possibile questo momento formativo.

Ecco le foto delle attività svolte con i Carabinieri cinofili.