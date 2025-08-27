Potenza-Denver, riparte il gemellaggio tra le due città: “le nostre tradizioni si rinnovano nella capitale del Colorado con le celebrazioni di San Rocco”. Ecco le foto

Da Denver riparte il nostro piano per rinnovare il gemellaggio tra le due città.

Racconta il sindaco di Potenza, Telesca:

“La delegazione potentina è stata accolta calorosamente “dai Nativi di Potenza” nella storica sede della Potenza Lodge dove ho potuto constatare come le terze e quarte generazioni mantengano ancora vive le tradizioni della nostra comunità potentina nella capitale del Colorado.

Ho visto con i miei occhi come le nostre tradizioni si rinnovino con le celebrazioni di San Rocco nelle chiese di New York e Denver.

Gli incontri istituzionali sono stati di grande stimolo per futuri scambi commerciali, investimenti imprenditoriali e collaborazioni in ambito culturale, cinematografico, tecnologico ed energetico-ambientale – settori strategici per uno Stato americano che ho trovato simile per morfologia alla nostra Basilicata.

I nostri studenti potentini hanno ricambiato la visita dei colleghi americani e sono convinto che questo scambio diventerà patrimonio prezioso delle nuove generazioni”.

Ecco le foto.