Balvano: ridotte le tariffe della mensa scolastica. Ecco da quando entreranno in vigore

L’Amministrazione Comunale di Balvano informa la cittadinanza che:
“a partire dal 1º gennaio 2026, entreranno in vigore le nuove tariffe relative ai buoni pasto della mensa scolastica.
È stata innalzata la soglia ISEE e la riduzione del costo del blocchetto dei buoni pasto varierà in base alla fascia di reddito, fino ad arrivare all’esenzione totale.
In particolare, i nuclei familiari con ISEE da 0 a 500,00 € saranno esentati dal pagamento.
Di seguito le nuove fasce tariffarie:
▪️ ISEE da 500,00 € a 15.748,78 €
• Costo blocchetto buoni pasto: 15 € (anziché 20 €).
• Costo pasto unitario: 1,50 € (anziché 2 €).
▪️ ISEE oltre 15.748,78 €
• Costo blocchetto buoni pasto: 20 € (anziché 25 €).
• Costo pasto unitario: 2,00 € (anziché 2,50 €).
Un altro impegno mantenuto dall’attuale Amministrazione a sostegno delle famiglie.