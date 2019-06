Basilicata: al più importante festival del cinema del Nord America il debutto del film girato ad Acerenza!

Il 17 Giugno prossimo, avverrà il tanto atteso debutto del film “From the vine come the grape“, al FESTIVAL DU FILM ITALIAN CONTEMPORAIN (ICFF), il più importante festival del cinema del Nord America.

Il Sindaco di Acerenza, Fernando Scattone, afferma:

“un sogno che diventa realtà.

Un lavoro instancabile che ha prodotto un bellissimo progetto cofinanziato dal governo canadese e dalla Regione Basilicata, ovvero un romanzo autobiografico da cui ha visto la luce una scenografia cinematografica per una produzione internazionale.

“From the Vine come the grape”, è stato girato in gran parte ad Acerenza lo scorso mese di Ottobre, con la regia di Sean Cisterna ed è la commovente storia di un importante uomo d’affari di mezza età alle prese con una crisi esistenziale che lo porta a far ritorno al suo paese d’origine nella speranza di poter ritrovare i tasselli mancanti della sua esistenza.

Quando ai suoi occhi si presenta il vigneto di famiglia, invaso da rovi e sull’orlo della rovina in lui nasce un desiderio irrefrenabile di riportarlo in vita.

Un risultato importante per Acerenza e per l’intera Basilicata, per i suoi paesaggi, per le sue bellezze, per i suoi prodotti e che è stato possibile realizzare solo con il contributo finanziario della Regione Basilicata e con la fattiva collaborazione della Lucania Film Commission”.

Tratto dal famoso romanzo “Finding Marco” di Kenneth Cancellara, originario proprio di Acerenza ed emigrato sin da piccolo con la sua famiglia in Canada, il film ci trasporta in un viaggio ricco di emozioni alla scoperta di sè stessi e di cose perdute.

Ambientato in uno stupendo e suggestivo paese dell’Italia meridionale, le vicende del protagonista alla ricerca delle sue radici coinvolge il telespettatore dall’inizio alla fine.

Il romanzo “Finding Marco” del benemerito concittadino acheruntino, Avv. Kenneth Canio Cancellara, fu pubblicato in inglese nel 2010.

L’edizione italiana, traduzione di Antonella Perlino, fu pubblicata nell’aprile del 2013 per i tipi della casa editrice, “Telemaco Edizioni” di Acerenza.

Nel 2014 il romanzo, nella sua edizione italiana, si classificò terzo al Premio Internazionale di Letteratura edita “Parco della Maiella” ad Abbateggio (Pe).

Il film che per un buon 80% è stato girato ad Acerenza, è stato ultimato a Toronto e ha portato in scena un cast alcuni nomi e attori importanti, Joe Pantoliano, Wendy Crewson, Marco Leonardi, Tony Nardi, Paula Brancati, Franco Lo Presti, Tony Nappo, Kevin Han Chard, Sonia Dhillon Tully, Anna Rita Del Piano, Dino Becagli.

La pellicola dovrebbe arrivare in Italia in autunno.

Questa la locandina del film.