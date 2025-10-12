Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Latina

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e Latina.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 0 a 0.
Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.
Forza Potenza!
Torna l’ora solare, nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 ottobre dovremmo spostare le lancette indietro di un’ora, dalle 3:00 alle 2:00. Anche quest’anno…
Una vittoria arrivata sul filo del rasoio quella ottenuta dal Potenza C5 sulla Motorscar Brindisi nella prima giornata del campionato di Serie B, girone G….
Giuseppe Candela, Sindaco di Irsina, fa sapere: “Siamo tutti in apprensione per Francesco Desiante, allontanatosi venerdì e non ancora rientrato. Il fatto che sia stato…
Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e Latina. Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di…
Sabato 11 ottobre la Parrocchia Santa Cecilia di Potenza ha accolto bambini, ragazzi e famiglie per la tradizionale “Festa del Ciao”, momento di avvio del cammino dell’Azione Cattolica…
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Ma che tempo ci attende su Potenza? Secondo gli esperti di 3bmeteo…
La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità romena, residenti fuori provincia, resisi responsabili di furto in supermercati del capoluogo potentino. Gli Agenti…
Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 10:18 del 12/10/2025 fino alla fine dei lavori in:…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato spontaneo Giovani agricoltori lucani: “La Basilicata vive una crisi idrica senza precedenti. Ma il vero problema non è…
Questa mattina presso il Comune di Bella si è tenuto un nuovo summit operativo dei Sindaci dell’Area Interna “Marmo Platano” per la definizione del nuovo…
Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per l’ennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo…
Lo scorso 7 Ottobre nel pomeriggio, presso la Sala Consiliare “Rosario La Sala” del Municipio di S. Severino Lucano, è stato illustrato l’insieme di moduli…
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato di Lomio per UILM Basilicata. Scrive Lomio: “Apprendiamo con stupore le recenti dichiarazioni provenienti dal sindacato francese, che in modo…