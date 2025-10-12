ULTIME NEWS

Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Latina

12 Ottobre 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e Latina.

Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 0 a 0.

Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.

Forza Potenza!