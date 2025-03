Basilicata, ritardi nell’erogazione di aiuti e sostegni per il reparto agricolo. La denuncia

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato di Piero Marrese:

“L’anno scorso ha rappresentato per il comparto agricolo lucano uno dei peggiori per le grandi criticità che imprese e lavoratori sono stati costretti ad affrontare a partire dalla lunga e persistente siccità, tant’è che molteplici aziende hanno chiuso i bilanci in rosso.

A questo stato di cose, già estremamente difficile, si aggiungono incomprensibili ritardi nell’erogazione di aiuti e sostegni previsti nel CSR 2023/2027 a partire da quelle riconducibili alle pratiche agronomiche per le produzioni biologiche.

Sono circa 3.900, infatti, le aziende agricole lucane aventi diritto al premio per le misure legate all’adozione ed al mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica per una superfice di circa 124.000 Ha.

Non era mai accaduto, in Basilicata, che il premio per le produzioni biologiche non venisse erogato nell’anno in corso, e ad oggi siamo addirittura oltre perché il 2025 è iniziato da tre mesi e nessuna azienda della regione ha ricevuto i pagamenti per le domande intervento SRA29 (produzioni bio).

Ritengo si tratti di ritardi inammissibili che rischiano di mettere in ginocchio le aziende agricole lucane e che per molte potrebbe addirittura significare la definitiva chiusura.

Come se non bastasse anche gli aiuti legati alla domanda annuale PAC ha prodotto forti contrazioni sull’ammontare dei premi e ci sono forti ritardi poiché si attendono, ad oggi, ancora i pagamenti della campagna 2024 che mediamente venivano saldati entro la fine dell’anno solare oggetto di aiuto.

Credo davvero che aziende e lavoratori non possano sopportare oltremodo questo stato di cose, la Regione ha il dovere di mettere in campo tempestivamente tutte le azioni utili per chiedere ad AGEA il pagamento dei premi il più presto possibile e risolvere tutte le criticità che sono state la causa di questi enormi ritardi affinché non accada più.

Con la consapevolezza che il mondo agricolo debba ricevere tutta l’attenzione, il supporto e il sostegno che merita da parte della Regione Basilicata e degli Enti preposti- insieme ai colleghi consiglieri del Pd, Lacorazza e Cifarelli- ho presentato una interrogazione per chiedere conto alla Giunta Regionale degli inammissibili ritardi accumulati nell’erogazione degli aiuti per le produzioni biologiche”.