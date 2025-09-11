Basilicata, sospendere bollette con conguagli: la richiesta

“Il Presidente Bardi e la Giunta regionale dispongano immediatamente la sospensione delle bollette con le richieste di conguaglio che in queste settimane stanno arrivando a migliaia di famiglie lucane.”

È quanto dichiarano i consiglieri regionali di opposizione a conclusione dell’audizione in seconda commissione consiliare sulla misura Bonus Gas e sulle richieste di conguaglio che aggiungono:

“Stigmatizziamo l’ennesima assenza del Presidente Bardi che, pur essendo direttamente responsabile degli atti della Giunta che hanno determinato questi disagi, anche oggi ha evitato il confronto con il Consiglio regionale.

Si tratta di una grave mancanza di rispetto verso le istituzioni e verso i cittadini.

Le associazioni di categoria, da tempo in prima linea per informare i cittadini, assisterli nei reclami e nei ricorsi amministrativi, hanno ribadito la totale assenza di dialogo da parte del governo regionale.

Purtroppo registriamo ancora una volta la mancata consegna di dati contabili da parte della Regione e di Apibas, quest’ultima impegnatasi a fornirli nei prossimi giorni, che consentano di conoscere quante risorse siano state effettivamente impegnate sino ad oggi per il Bonus Gas, quanto la Regione abbia incassato dalla vendita del gas dei lucani dal 2019 ad oggi, quali somme siano state rimborsate alle compagnie energetiche e ai cittadini.

Un’operazione di trasparenza che si rende ancora più necessaria in una fase in cui la misura è soggetta a continue revisioni e modifiche, che generano confusione e disagi, mentre gli operatori energetici rinviano ogni responsabilità alla Regione Basilicata.

A rendere più grave la situazione, le richieste di conguaglio che in queste ore stanno giungendo ai cittadini risultano prive di qualsiasi dettaglio, riportando unicamente l’importo da pagare, in violazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di trasparenza delle bollette.

È ormai chiaro che il Bonus Gas è nato in fretta e furia per ragioni elettorali e propagandistiche, sventolando bollette a zero.

Oggi, di fronte alle contestazioni e ai conguagli, la gestione di questa misura dimostra tutta l’inadeguatezza del governo regionale, incapace di garantire ai lucani certezze e tutele.”

I consiglieri di opposizione: Alessia Araneo; Antonio Bochicchio; Angelo Chiorazzo; Roberto Cifarelli; Piero Lacorazza; Piero Marrese; Viviana Verri; Giovanni Vizziello.