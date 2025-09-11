Potenza: dopo i danni del nubifragio, riapre questa strada. I dettagli

Come annunciato, a Potenza ieri mattina sono iniziati i lavori in via Del Gallitello: l’intervento procede regolarmente e consentirà la riapertura della strada entro venerdì.

Il nubifragio del 29 agosto ha provocato ingenti danni al manto stradale, ma fortunatamente ha risparmiato le condotte.

Con il Sindaco Vincenzo Telesca, fa sapere il Consigliere Comunale Giuzio:

“abbiamo chiesto ed ottenuto da Acquedotto Lucano la disponibilità a collaborare alla realizzazione di un progetto che punti a risolvere la problematica relativa alla canalizzazione delle acque meteoriche in città.

Gli eventi di portata eccezionale stanno diventando sempre più frequenti, e abbiamo il dovere di farci trovare pronti, con soluzioni strutturali e non occasionali”.