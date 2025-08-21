“Bene i lavori sul nuovo viadotto Potenza–Sicignano, ma non basta”: la denuncia

“Bene i lavori sul nuovo viadotto Potenza–Sicignano, ma non basta.

Serve un piano serio e immediato per il monitoraggio e la messa in sicurezza di tutti i ponti e viadotti esistenti in Basilicata”.

E’ quanto fa sapere il Segretario generale Filca Cisl Basilicata Angelo Casorelli che sottolinea:

Innovazione tecnologica e nuovi investimenti sono indispensabili per prevenire situazioni di rischio.

Sensori intelligenti, Intelligenza Artificiale, droni e manutenzione predittiva possono salvare vite e tutelare le nostre infrastrutture.

Alcuni dati che non possiamo ignorare:

In Italia oltre il 50% dei ponti ha più di 50 anni, contro i 20-30 anni di media nei Paesi del G7.

L’Anas ha mappato 1.000 ponti da monitorare, di cui 70 solo in Basilicata.

Sul Raccordo Autostradale 5 sono già previsti 100 milioni di euro di nuovi investimenti, che si aggiungono a 200 milioni nel quinquennio passato.

La Basilicata ha bisogno di interventi rapidi e mirati: la sicurezza delle persone, lo sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro passano anche dalle infrastrutture.

La FILCA CISL Basilicata è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione competenze e impegno per un futuro più sicuro”.